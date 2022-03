Diretta Ajax-Benfica ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

AMSTERDAM (OLANDA) - La sfida di andata dello scorso 23 febbraio ha lasciato tutto in bilico tra Ajax e Benfica e tutto ancora da definire. Il 2-2 del Da Luz è il risultato dal quale olandesi e portoghesi ripartono questa sera alla Johan Cruijff Arena nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con l'unico obiettivo di staccare il pass per i quarti. Ten Hag, tecnico dei Lancieri, sin qui trascinati da uno strepitoso Haller (11 gol in 7 gare), non vuole arrestare il cammino europeo: "Potremmo già affermare che la nostra Champions sia stato un successo, ma non vogliamo assolutamente fermarci qui", ha caricato. Stesso discorso per il collega Verissimo: "L’Ajax è una squadra fortissima, ma lo siamo anche noi. Ce la giochiamo alla pari". Sarà un match equilibrato che assicurerà spettacolo.