Juve fuori dalla Champions, Capello: "Dybala andava messo prima"

ROMA - L'ex tecnico della Juve Fabio Capello ha commentato a Sky Sport la sconfitta dei bianconeri contro il Villarreal, che è costata ad Allegri l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League: "La Juve non ha tirato in porta nel secondo tempo, solo due tentativi da lontano. Se non inventi qualcosa in partita è difficile passare, la palla girava lenta, Dybala andava messo prima. Nel secondo tempo nessuno ha rischiato il dribbling, il pallone tornava sempre indietro. Emery ha messo due giocatori e ha vinto, Allegri forse ha letto in ritardo la partita, o forse non conosce a pieno la condizione fisica dei giocatori".