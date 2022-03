Allegri e il gesto di nervosismo a fine partita: cosa è successo 

Tensione al triplice fischio della sfida di Champions tra Juve e Villarreal. Mentre ancora i giocatori bianconeri in campo mostravano tutta la loro tristezza per l'amarissima eliminazione dopo il pesante 3-0 subito dagli spagnoli, il tecnico Massimiliano Allegri, visibilmente alterato, ha prima stretto velocemente la mano ad Emery senza nemmeno incrociare il suo sguardo e poi ha virato a passo svelto verso il campo puntando l'indice accusatorio verso qualcuno posizionato a centrocampo. Ai microfoni di Prime Video il tecnico della Juve non ha voluto specificare il soggetto a cui era diretto il suo sfogo e ha replicato in modo stizzito alla richiesta di chiarimento: "Non attacchiamoci a queste polemiche inutili, non cominciamo per favore. Se ce l'avevo con l'arbitro? Parliamo di calcio e basta per favore, le polemiche non servono a niente", ha dichiarato Allegri.