"Champions League 2022-23: cambiano le date"

I Mondiali in Qatar, che si disputeranno da metà novembre fino al 18 dicembre 2022, rivoluzioneranno i calendari dei vari campionati e della Champions League della prossima stagione, destinata ad un format completamente diverso. Secondo Mundo Deportivo, la più importante manifestazione europea per club inizierà in anticipo rispetto al solito: non più il 14, ma tra il 6 e il 7 settembre. La fase a gironi si svilupperà in sei giornate (con gare che si disputeranno il martedì e il mercoledì), fino al 2 novembre. I club rispetterebbero in questo modo la scadenza imposta dalla Fifa (il 14 novembre) per consentire a tutti i calciatori di raggiungere i ritiri delle loro nazionali.