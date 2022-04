Diretta Chelsea-Real Madrid ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

LONDRA (INGHILTERRA) - Sale l'attesa per il big match di Champions League in programma stasera alle 21 allo Stamford Bridge tra Chelsea e Real Madrid (diretta in esclusiva su Amazon Prime Video). Le due formazioni si sono affrontate la scorsa stagione in semifinale e ad avere la meglio sono stati i Blues di Tuchel. In questa occasione, però, il doppio confronto avverrà nei quarti di finale. Il Chelsea agli ottavi ha fatto fuori i francesi del Lilla vincendo 2-0 in casa e 2-1 in trasferta in rimonta. I Blancos di Carlo Ancelotti, invece, nel turno precedente hanno eliminato il Psg. Dopo il ko per 1-0 al Parco dei Principi (gol nel finale di Kylian Mbappé), il Real è riuscito a ribaltarla in un solo tempo: chiusa sotto la prima frazione di gioco al Bernabeu per il gol ancora una volta del francese, nella ripresa è salito in cattedra Karim Benzema che, con una tripletta da urlo, ha permesso ai suoi di strappare il pass per i quarti ed eliminate la corazzata di Pochettino. Tornando al match di stasera, il Chelsea è la squadra contro cui il Real Madrid ha giocato più partite senza mai vincere (cinque): due pareggi e tre sconfitte contro i Blues. Il ritorno si giocherà martedì prossimo al Santiago Bernabeu. A guidare le Merengues dalla panchina ci sarà Carlo Ancelotti che ha raggiunto la squadra dopo la negativizzazione dal Covid.