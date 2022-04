De Bruyne punzecchia Simeone: "Sembrava attacco contro difesa"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester City si aggiudica il primo round della doppia sfida contro l'Atletico Madrid nei quarti di finale di Champions League. A decidere il match la rete nella ripresa di Kevin De Bruyne , bravo a concludere in gol la bellissima imbucata del compagno Phil Foden. La partita ha avuto un copione chiaro fin dall'inizio, con i Citizens a provare a scardinare la retroguardia avversaria e i Colchoneros a pensare più a non prenderle che a tentare qualche sortita offensiva. Alla fine il belga è però riuscito a buttare il giù il muro eretto da Simeone e nel postpartita, ai microfoni di BT Sports, ha commentato: "Il primo tempo è stato molto sofferto, l'Atletico era molto stretto, sono molto difensivi, è il loro stile di gioco. Si sono presentati con cinque difensori e cinque centrocampisti. Nel secondo tempo la squadra ha creato un paio di occasioni ed è stato molto positivo aver concretizzato. Phil è stato geniale a trovarmi sulla corsa, non mi restava che mantenere la calma".

De Bruyne lancia una frecciatina a Simeone

Per la prima volta sotto Diego Simeone l'Atletico Madrid non ha effettuato nemmeno una conclusione in una partita, considerando tutte le competizioni. "Prima di contestarci qualcosa in fase realizzativa invito chiunque a giocare una partita così complicata. Sembrava una partita di allenamento in un campo ridotto - continua De Bruyne -. Era fondamentale mantenere la calma, non concedere nulla e trovare gli spazi rischiando anche di perdere il pallone. Mi aspetto qualcosa di molto simile anche in Spagna anche se per forza di cose saranno costretti ad attaccare un po' di più. Adesso è il momento di riposare. Mancano cinque giorni alla sfida con il Liverpool ed entrambi siamo scesi in campo stasera. Siamo attesi da un altro impegno importante".