Atletico Madrid-City, Uefa chiude un settore del Wanda Metropolitano

ROMA - In occasione della partita di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2021/22 tra Atletico Madrid e Manchester City in programma mercoledì 12 aprile al Wanda Metropolitano - fischio d'inizio alle 21:00 , i ragazzi di Simeone dovranno cercare di ribaltare l' 1-0 dell' Etihad - un settore dello stadio (da almeno 5'000 posti ) dovrà rimanere chiuso.

I colchoneros dovranno esibire scritta #NoToRacism

Lo ha deciso la la Commissione d'appello della UEFA per punire il "comportamento discriminatorio" tenuto dai tifosi spagnoli in occasione della partita d'andata, del 5 aprile. L'Atletico Madrid dovrà inoltre esporre uno striscione con la dicitura "#NoToRacism", accompagnata dal logo Uefa. Il provvedimento è scattato dopo che le riprese delle telecamere interne all'Etihad Stadium avevano ripreso alcuni sostenitori dell'Atletico mentre facevano saluti nazisti.