Van Basten contro il catenaccio di Simeone: “Aboliamo il fuorigioco”

Troppo brutto per essere vero. L' Atletico Madrid visto in campo a Manchester contro il City si è difeso con dieci uomini, rispolverando il peggior catenaccio della storia. A tanti esteti non va giù questa tattica del Cholo Simeone , che trasformerebbe il calcio in un pessimo spettacolo, tanto che la gente sarebbe portata a non guardare più le partite, preferendo altri programmi in tv. Tra chi affossa Diego Simeone c'è anche Marco Van Basten , ex attaccante olandese del Milan .

Van Basten: “Se fossi ancora un giocatore, direi a Simeone...”

Secondo gli spagnoli del Mundo Deportivo, che riportano la notizia, a parlare è stato proprio un Van Basten che ha giocato per tanti anni in serie A, “paradigma del catenaccio”. Sorvolando però su questo giudizio, vediamo cos'ha detto l'olandese a Ziggo: “Quel modo di giocare è legale, è consentito, ma sono sorpreso che una squadra si difenda con dieci giocatori per tutti i 90', cercando semplicemente di non prendere gol”. Secondo Van Basten, una squadra che ha in rosa giocatori qualitativi come Joao Felix e Antoine Griezmann dovrebbe fare di più in attacco: sono costati 300 milioni di euro, in fondo. “Se fossi ancora un giocatore direi all'allenatore che io sono un attaccante e, quando recuperiamo palla, bisogna giocare molto velocemente con me perché possa fare qualcosa in attacco. Ma a Manchester erano in dieci tutti dietro!”.

Van Basten: “Con la tattica dell'Atletico Madrid, si vedono pochissimi gol”

Ai tempi in cui lavorava per la Fifa, Van Basten suggerì di abolire il fuorigioco: “Potrebbero farlo anche adesso. Giocando con la tattica dell'Atletico Madrid, è molto difficile vedere un gol. Ma non è neanche divertente da vedere, sarebbe normale per la gente smettere di guardare il calcio e preferire Netflix o altro”. Il consiglio alla Fifa: “Deve davvero pensare a come mantenere il calcio divertente e coinvolgente. Perché così non lo è. Non c'è nessuno da incolpare, un allenatore può schierare così la sua squadra, ma non è davvero divertente da guardare”.