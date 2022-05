Diretta Villarreal-Liverpool ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

VILA-REAL (SPAGNA) - "Il 2-0 dell'andata ci dà una grande opportunità per conquistare la finale , ma ci sarà da soffrire e bisognerà stare attenti ". Così Jurgen Klopp , tecnico del Liverpool , ha presentato la semifinale di ritorno della Champions League sul campo del Villarreal . "Dovremo essere perfetti " ha detto invece il collega Unai Emery che alla vigilia del math, nonostante le difficoltà dell'impresa, ha invitato il ' Sottomarino Giallo ' a credere ancora alla possibilità di rimontare e staccare il pass per la finalissima del 28 maggio (in programma allo ' Stade de France ' di Saint-Denis).

Villarreal-Liverpool: dove vederla in tv e in streaming

Villarreal-Liverpool, ritorno delle semifinali di Champions League, è in programma oggi (martedì 3 maggio) alle ore 21 allo 'Stadio della Ceramica' di Vila-Real e sarà visibile in diretta e in chiaro su Canale 5. Match in diretta anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251). Si potrà seguire la partita anche in diretta streaming sul sito di Sportmediaset, su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW, il servizio streaming on demand di Sky.