Collasso City al Bernabeu, non è il primo per Guardiola: lo storico

MADRID (Spagna) - Il Manchester City aveva 2 gol (5-3) di vantaggio sul Real Madrid al 90' minuto della semifinale di ritorno di Champions League, ad un passo dal tornare in finale dove avrebbe affrontato il Liverpool, invece per l'ottava volta in carriera Pep Guardiola ha visto la sua squadra farsi rimontare ed eliminare. I Blancos hanno ribaltato la partita e la "serie" realizzando ben 3 gol (doppietta di Rodrigo nei regolamentari e rigore di Benzema al 1° supplementare) in 6 minuti per volare a Parigi a giocarsi l'opportunità di vincere la 14ª Champions della loro storia. Una serata incubo per Guardiola non nuovo ad esperienze simili.

Guardiola: 8 eliminazioni arrivate in rimonta

Nella sua carriera da allenatore Guardiola è stato eliminato 11 volte e 8 di queste sono state figlie di collassi sul più bello ovvero momenti di blackout dove gli avversari in poco tempo ribaltano la partita. Ad esempio, nel recente passato, l'eliminazione ai quarti di finale del 2020 con la doppietta subita in 8 minuti da Dembele che regalò il 3-1 al Lione e l'accesso alla semifinale. Il media inglese Indipendent ha stilato tutta la lista dei collassi europei della carriera di Guardiola tra Barcellona, Bayern Monaco e Citizens evidenziando i gol subiti e nell'arco di tempo:

- 2010 (BAR): 2 gol in 13' - Vs Inter [SF]

- 2014 (BAY): 3 gol in 18' - Vs Real Madrid [SF]

- 2015 (BAY): 3 gol in 17' - Vs Barcellona [SF]

- 2017 (MCI): 2 gol in 8' - Vs Monaco [QF]

- 2018 (MCI): 3 gol in 19' - Vs Liverpool [QF]

- 2019 (MCI): 2 gol in 3' - Vs Tottenham [QF]

- 2020 (MCI): 2 gol in 8' - Vs Lione [QF]

- 2022 (MCI): 3 gol in 6' - Vs Real Madrid [SF]