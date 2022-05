Diretta Liverpool-Real Madrid ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

PARIGI (Francia) - Va in scena questa sera, allo Stade de France di Parigi anziché a San Pietroburgo come originariamente previsto, decisione presa a seguito dell’invasione Russia ai danni dell’Ucraina, la finale di Champions League. Di fronte, per la terza volta nella storia nell’ultimo atto della competizione, il Liverpool ed il Real Madrid: uno a testa i precedenti, con gli inglesi che festeggiarono con un successo di misura nel 1981 e gli spagnoli che si presero la propria rivincita nel 2018 nel match rimasto famoso per l’infortunio accusato da Salah nei primi minuti e per gli errori di Karius. I Reds di Klopp, a caccia del settimo trionfo, arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Villarreal (che aveva precedentemente estromesso dalla competizione Juventus e Bayern Monaco), mentre i Blancos di Ancelotti, che hanno 13 coppe “dalle grandi orecchie” in bacheca, sono reduci dalla rocambolesca rimonta ai danni del Manchester City di Guardiola.