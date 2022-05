Incredibile Liverpool: fa festa con il bus scoperto dopo la sconfitta in Champions

'Trophy Parade' per le vie della città

Puniti da un gol di Vinicius Junior, in una serata segnata anche dai disordini che hanno coinvolto i tifosi inglesi rimasti bloccati fuori dall'impianto parigino, Salah e compagni hanno comunque sfilato per le vie della città a bordo di un bus scoperto. Osannati dalla folla in occasione della 'Trophy Parade' organizzata dal club, i 'Reds' hanno esibito la Carabao Cup e la FA Cup conquistate in una stagione comunque esaltante, che ha visto il Liverpool vincere due trofei e arrendersi solo all'ultima curva al Manchester City in Premier League e a 're Carlo' Ancelotti in Europa.