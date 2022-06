Il gol di Origi al Barcellona nel 2019 è il più importante della storia del Liverpool

In occasione dei suoi 130 anni dalla fondazione del clun, il Liverpool ha selezionato i 130 gol più importanti di sempre, sia per pregevolezza di azione e gesto tecnico e importanza, sia per importanza nel risultato conseguito. Ebbene, al primo posto, c'è quello realizzato dal belga Divock Origi (oggi "promessosi" al Milan a parametro zero), al 79' ad Anfield nell'incredibile rimonta dei Reds sul Barcellona nella semifinale di ritorno di Champions League 2018-2019, valso il definitivo 4-0 (dopo il 3-0 per i catalani nella sfida di andata).