Sorteggi Champions: data, ora e dove vederli in tv e streaming

ROMA - Mancano le ultime gare di ritorno dei playoff, che si disputeranno questa sera (mercoledì), e poi il quadro delle 32 squadre che parteciperanno alla prossima Champions League e che verranno sorteggiate giovedi 25 agosto a Istanbul, in Turchia, sarà finalmente completo. Protagoniste del sorteggio saranno anche le quattro italiane: Milan (fascia 1), Juventus (fascia 2), Inter e Napoli (fascia 3). Pioli, Allegri, Inzaghi e Spalletti attendono di conoscere la formazione del loro girone, che prenderà il via con la prima giornata il 6/7 settembre. La 2ª giornata è in programma il 13/14 settembre, la 3ª 4/5 ottobre, la 4ª 11/12 ottobre, la 5ª 25/26 ottobre, l'ultima 1/2 novembre. La finale si disputerà il 10 giugno 2023 allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul. Vediamo dove sarà possibile seguire i sorteggi e la composizione delle fasce.