Klopp dopo Napoli-Liverpool: "Chiedo scusa ai tifosi"

Amareggiato, non cerca scuse Jurgen Klopp dopo l'1-4 subito in casa del Napoli nella prima giornata del girone di Champions League. Liverpool per niente rosso, ma buio profondo fin dall'inizio. L'allenatore tedesco sente però il bisogno di fare una cosa una volta negli spogliatoi.

Poi si arriva all'amara verità per gli inglesi: "Non abbiamo giocato, non ricordo un solo minuto in cui siamo stati compatti o fatto contro-pressing. Il centrocampo era sempre slegato, i giocatori volevano fare le cose giuste ma non ci siamo riusciti". Difetti che tornano puntualmente a ogni partita: "Non è la prima volta quest'anno, i motivi li conosco ma di certo avremmo dovuto fare meglio. Mi assumo io le responsabilità, ma ora devo rivedere la partita e dare i giusti messaggi ai giocatori".