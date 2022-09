Champions, gli arbitri: svizzero Scharer per l'Inter, spagnolo Mateu Lahoz per il Napoli

La Uefa ha diramato i nomi degli arbitri per gli impegni di Champions League di martedì. L'Italia schiera Inter e Napoli, con i nerazzurri impegnati alle 18.45 per la seconda partita del girone C in trasferta contro il Viktoria Plzen. Dopo la sconfitta in casa con il Bayern Monaco, la squadra di Simone Inzaghi non ha alternative e deve vincere. Il Napoli, alle 21, affronterà la trasferta in Scozia contro i Rangers (battuti 4-0 alla prima dall'Ajax).