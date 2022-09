Champions League, Manzano arbitra Milan-Zagabria. Juve a Zwayer

TORINO - Sono state comunicato dall'UEFA le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Champions League. Lo spagnolo Jesus Manzano arbitrerà mercoledì Milan-Dinamo Zagabria, gara del Gruppo E in programma a San Siro (ore 18.45). Il fischietto spagnolo avrà come assistenti Diego Barbero e Angel Nevado; quarto uomo Ricardo de Burgos; al Var Juan Martinez Munuera e l'olandese Pol van Boekel. Juventus-Benfica, in programma allo Stadium sempre mercoledì (ore 21) e valida per il Gruppo H, sarà affidata al tedesco Felix Zwayer. Il 41enne tedesco sarà coadiuvato da Stefan Lupp e Marco Achmuller; quarto uomo Sven Jablonski, al Var Bastian Dankert e Marco Fritz.