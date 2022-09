"Morte Elisabetta II, no dell'Uefa all'inno britannico prima della Champions League"

Dopo le partite di Liverpool e Tottenham, quest’ultimo impegnato in trasferta a Lisbona, nella giornata di mercoledì 14 settembre scenderanno in campo altre tre formazioni britanniche per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Il football si rimette quindi parzialmente in moto dopo la scomparsa di Elisabetta II , anche se il lutto proseguirà fino a lunedì 18, giorno delle esequie. In vista delle gare di Coppa, però, si profila un inatteso e sgradevole braccio di ferro tra i club britannici e la Uefa relativamente alla possibilità di far risuonare le note di 'God Save The Queen' prima delle gare Manchester City-Borussia Dortmund, Chelsea-Salisburgo e Rangers-Napoli .

"Scontro Uefa-club inglesi su God Save The Queen"

Come si apprende dal 'Daily Mail', infatti, la Uefa ha rifiutato le richieste dei club britannici di far eseguire l'inno britannico per omaggiare la Regina. Secondo il massimo organo calcistico europeo, che ha invece acconsentito al fatto che le squadre britanniche scendano in campo con il lutto al braccio, è opportuno “il mantenimento di un cerimoniale pre-partita coerente con un'atmosfera sommessa e priva di attività celebrative in tutte le sedi del Regno Unito per mostrare rispetto". Tale richiesta non è stata invece avanzata dal Liverpool, che martedì ha affrontato l’Ajax. Secondo la stessa fonte, per il momento solo i Rangers hanno fatto trapelare la volontà di sfidare il divieto e quindi di far risuonare le note dell’inno britannico prima della gara contro il Napoli. La decisione definitiva verrà presa solo a ridosso dell’inizio della partita.