Raspadori: "Serata indimenticabile. Concorrenza? Siamo tutti forti"

Un gol, il primo con il Napoli, contro lo Spezia per decidere la partita e riproiettare la squadra in vetta alla classifica, dopo una partita da centravanti e uno da subentrante a Glasgow contro i Rangers, il primo della carriera in Champions League, appena otto minuti dopo aver rimpiazzato Giovanni Simeone.

Raspadori: "Bravi a restare sempre in partita" L’impatto di Giacomo Raspadori con il Napoli a livello realizzativo è stato straordinario e la rete del momentaneo 2-0 di Ibrox è un altro dei momenti che il giovane attaccante emiliano non dimenticherà facilmente. Intervistato da Mediaset Infinity al termine del match Raspadori non ha trattenuto l’emozione, focalizzandosi soprattutto sulla personalità della squadra dimostratasi più forte del caldissimo ambiente scozzese: "È stata una bella serata e una grande vittoria per noi in un'atmosfera bellissima. Un ambiente così poteva intimorire, invece siamo rimasti in partita fino alla fine nonostante qualche episodio negativo e abbiamo portato a casa una vittoria importante".