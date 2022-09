Juve, Di Maria e la domanda a Milik: "Perché sei stato sostituito?"

Prima che sulla squadra per esprimere il proprio disappunto al termine della partita persa per 2-1 contro il Benfica, la rabbia dei tifosi della Juventus nella prima notte europea casalinga della stagione si è riversata ancora a gara in corso su Max Allegri, per le scelte effettuate a gara in corso dal tecnico livornese.

Juve, i tifosi fischiano tutti La salva di fischi che ha accompagnato al l’uscita dal campo di Arkadiusz Milik, richiamato in panchina per fare posto a Nicolò Fagioli, non era infatti diretta certamente nei confronti dell’attaccante polacco, a segno anche in questa gara e a tutti gli effetti una delle pochissime note positive della Juventus in questo difficile inizio di stagione. Il popolo bianconero all’Allianz Stadium non ha digerito la decisione di Allegri e non ha nascosto il proprio disappunto e la propria perplessità, le stesse che Angel Di Maria ha espresso allo stesso Milik al termine della partita.