Juve-Benfica, Perin contro Joao Mario: la frase urlata in campo

TORINO - Il rigore del pareggio di Joao Mario non solo ha rimesso in equilibrio la sfida, ma anche minato le sicurezze della Juve costruite sino a quel momento, innervosendo poi - a seguito dell'esultanza polemica sotto la curva - i calciatori bianconeri. Da quel momento la squadra di Allegri ha perso l'orientamento e alla fine anche la partita. La svolta del match col Benfica può essere proprio quel tiro dal dischetto e quei festeggiamenti di Joao Mario in faccia alla curva, che hanno fatto infuriare Bonucci per primo e poi il resto della squadra, Perin compreso. Ne è nata una piccola rissa, sedata sul nascere dall'arbitro.