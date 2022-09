Inter, il Barcellona perde la difesa: Kounde e Araujo ko

Doppio guaio per Xavi e per il Barcellona : in un colpo solo l'allenatore perde infatti due difensori, Jules Koundé e Ronald Araujo , usciti entrambi infortunati dagli impegni con le nazionali. A questo punto, salteranno la doppia sfida Champions con l' Inter e la partita del 16 ottobre contro il Real Madrid , il grande Classico spagnolo.

Sono i media catalani a dare stime su quando si rivedranno in campo i due difensori: Koundè dovrebbe marcare visita per circa un mese, tempi lunghi pure per Araujo. Xavi si dovrà dunque affidare alla panchina per coprire i buchi nel settore difensivo. Rimangono a disposizione Christensen e Garcia, e poi ci sarebbe ancora Piquè. A dire il vero, Koundè finora ha agito spesso come terzino destro, dunque per sopperire alla sua assenza si può fare riferimento su Bellerin o Sergi Roberto. La coppia centrale – la più provata nella pre-season - sarebbe dunque quella formata proprio da Christensen e da Garcia, con l'ipotesi anche di Marcos Alonso, che nel Chelsea ha più volte ricoperto il ruolo di difensore centrale.