Spalletti commosso prima di Ajax-Napoli: il gesto in panchina

Grande commozione su tutti i campi della Champions League. Come sugli altri campi europei, la Cruijff Arena ha voluto tributare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dei tragici eventi avvenuti allo stadio Kanjuruhan, in Indonesia. Ajax e Napoli si sono strette nel ricordo delle 174 vittime, morte nella calca in seguito agli scontri avvenuti al termine di una partita di calcio a Malang nella provincia di Giava Orientale. Tra i più commossi c'era senz'altro Luciano Spalletti, che ha voluto tributare un omaggio tutto suo: con un gesto a unire le mani, il tecnico azzurro ha chiuso gli occhi e ha portato le mani alle labbre, chiuso nel suo emozionato pensiero.