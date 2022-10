Diretta Chelsea-Milan ore 21: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

LONDRA (Regno Unito) - Al comando del gruppo E a quota quattro, il Milan - nella terza giornata della fase a gironi di Champions League - fa visita al Chelsea degli ex Thiago Silva ed Aubameyang, fanalino di coda con un punto. "Conosco bene Potter, possiamo metterli in difficoltà", ha assicurato Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia, senza soffermarsi troppo sulle tante assenze in casa rossonera: un successo a Stamford Bridge permetterebbe ai meneghini, reduci dal pareggio con il Salisburgo e dal successo con la Dinamo Zagabria, di porre una serie ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale per club. Milan e Chelsea non si affrontano nell'ex Coppa dei Campioni dalla stagione 1999-2000, anche in quel caso nella fase a gironi: i ragazzi - all'epoca - guidati da Zaccheroni pareggiarono sia a Londra (0-0), sia al Meazza (1-1 con gol di Bierhoff e Wise).