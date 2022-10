Van Basten e media olandesi criticano Bassey e snobbano il Napoli: "Buona squadra ma..."

Era arrivato in estate per circa 22 milioni di euro da Rangers di Glasgow con la grande promessa di diventare uno dei migliori centrali difensivi d'Europa: a fargli fare il definitivo salto di qualità ci avrebbe pensato l'Ajax, sempre una garanzia in questo senso. E invece qualcosa è andato storto e, dopo l'incredibile debacle per 1-6 contro il Napoli, il principale colpevole è stato individuato nel giovane Calvin Bassey da... Aosta.

Ajax, meriti del Napoli? Macché, i media olandesi se la prendono con Bassey, anglo-nigeriano di... Aosta Già, forse non tutti sanno che l'anglo-nigeriano è nato - il 31 dicembre 1999 - proprio in "Vallée" dove viveva da qualche tempo la sua famiglia prima di trasferirsi Oltremanica in tenera età. Ma, documenti anagrafici a parte, Bassey - che coi Rangers aveva attirato gli interessi di mezzo continente andando a sfiorare la vittoria dell'Europa League contro l'Eintracht Francoforte, sfumata ai rigori a causa dell'errore dell'ex Juventus Aaron Ramsey. L'Ajax se l'era assicurato in estate con una cifra importante, ma gli orizzonti per Bassey si sono fatti tetri dopo la goleada subita dal Napoli in Chammpions.