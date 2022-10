Messi, piccola lesione muscolare al soleo: Psg-Juve non è a rischio

Psg: piccolo guaio muscolare per Messi, gara cin la Juve non a rischio

Secondo quanto riferito dall'Equipe, "Leo ha deciso di uscire dal campo dopo aver sentito un piccolo dolore al soleo, con cui non ha evidentemente voluto rischiare. Il responso dei test clinici parla di una semplice contrattura, che porterà l'asso argentino a saltare solamente la partita ci Ligue 1 Reims-Psg". Nessun problema, ovviamente, per il match di Champions contro la Juve, in programma alla sesta e ultima giornata del raggruppamento, il prossimo 2 novembre al Parco dei Principi.