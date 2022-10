Psg, Galtier perde Nuno Mendes: "Rientra a disposizione contro la Juve"

Brutte notizie per il tecnico del Psg Christophe Galtier. Nel duro match di Champions League a Lisbona contro il Benfica, terminato 1-1 con la rete di Lionel Messi e l'autogol di Danilo Pereira, perde per almeno tre settimane - come riportato dall'Equipe - il giovane laterale mancino classe 2002 Nuno Mendes.

Psg, infortunio al ginocchio per il laterale Nuno Mendes Il portoghese ex Sporting Lisbona, nella gara dell'Estadio Da Luz, ha rimediato un infortunio al ginocchio, che lo porterà a saltare i prossimi impegni dei parigini, sia in Ligue 1 che in Champions League.