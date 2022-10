Juve, Agnelli: "Vogliamo vincere in questa stagione, intrapresa la via del risanamento"

Dopo il terribile triennio 2019-22, funestato dalla pandemia e culminato con un rosso nei conti da 254 milioni di euro , la Juventus riparte con un nuovo piano triennale: "È stato necessario dotare la società di una nuova roadmap , approvata dal Consiglio di Amministrazione nel giugno di quest’anno, col fine di garantire alla Juventus lo sviluppo mantenendo il riferimento alla performance sportiva - scrive Agnelli -. La via del risanamento economico è quindi già stata intrapresa dalla società, ma è un percorso a tappe molto impegnativo , che compare al termine delle tre stagioni contraddistinte dalla pandemia e passa attraverso momenti dolorosi. Juventus ha dunque messo a punto, non appena il contesto esterno lo ha permesso, un nuovo piano triennale (2022-25) nella consapevolezza che il triennio appena terminato non rappresenti la fine di un percorso espansivo, vanificato dalla pandemia. All’opposto, esso è il punto di partenza di un nuovo viaggio fatto soprattutto di calcio, di innovazione e di responsabilità verso le nuove esigenze che la società richiede".

Juve, Agnelli: "L'obiettivo di tutti resta la vittoria"

Il piano si basa su cinque pilastri, finanziario, gestionale, sportivo, Environmental, Social and Governance, e Politico. Sotto l'aspetto sportivo, Agnelli ha assicurato che "Juventus significa competere ad alto livello per la vittoria, ogni giorno e in ogni competizione. La vittoria è un traguardo cui la Juventus aspira naturalmente ed ogni sforzo di tutte le donne e gli uomini della Juventus sarà indirizzato verso la vittoria, a partire dalla stagione in corso". "Le critiche e le delusioni, che nel calcio sono all’ordine del giorno, sono utili per crescere, non devono essere trascurate e non lo saranno. Il percorso di credibilità, che vi ho appena delineato, sarà impegnativo ma porterà risultati tangibili dentro e fuori dal campo. Juventus non si è mai fermata e, con il sostegno stabile da quasi un secolo di un azionista di riferimento e delle sue centinaia di milioni di tifosi nel mondo, intende scrivere nuovi capitoli vincenti della propria storia".

Juve, Agnelli: "Il calcio ha problemi strutturali"

Il numero uno dei bianconeri ha poi elencato i problemi strutturali che a suo dire rischiano di pregiudicare il futuro europeo del calcio. Tra questi "l'insostenibilità finanziaria per i club, nonostante la storica crescita dei ricavi"; la "polarizzazione all'interno dei campionati domestici con un ristretto numero di club sempre vincitori e quella tra campionati europei nella quale la Premier League inglese rappresenta la massima lega calcistica mondiale, inavvicinabile per qualsiasi altro campionato domestico"; il disinteresse delle generazioni più giovani "che sono meno coinvolte nello sport: secondo alcuni studi, in America storico precursore di trend e mode, il 39% della Generazione Z dichiara di non seguire mai eventi sportivi live, contro il 28% degli adulti e soltanto il 20% dei Millennial". "Attualmente la Corte di Giustizia Europea è di nuovo chiamata a pronunciarsi sulla nostra industry, questa volta per verificare se l’attuale struttura di governance del calcio europeo sia compatibile con il diritto comunitario - ha scritto Agnelli riferendosi al conflitto tra Superlega e Uefa -. Prevedibilmente la corte emetterà il proprio giudizio nell’arco della stagione attuale e sarà estremamente rilevante per tutti gli stakeholders. Qualunque sia il risultato, Juventus è stata e sarà sempre parte attiva nel proporre soluzioni per i problemi del nostro settore, in quanto ha a cuore la sostenibilità a lungo termine del nostro comparto".