Diretta Maccabi-Juve ore 18.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

HAIFA (Israele) - O dentro o fuori: siamo soltanto all’11 ottobre ma la Juve si gioca un'intera stagione in 90 minuti. Se il ko di San Siro contro il Milan ha ridimensionato le ambizioni scudetto dei bianconeri - il Napoli primo dista già 10 punti - anche in Champions League il percorso della 'Vecchia Signora' è fortemente condizionato dalle due sconfitte nelle prime due giornate della fase a gironi subite contro Psg in Francia e, soprattutto, quella interna contro il Benfica. Per continuare a coltivare l'obiettivo qualificazione agli ottavi di finale, la Juve vola ad Haifa con un solo risultato a disposizione: la vittoria. Il match, valido per la quarta giornata del gruppo H, andrà in scena al Sammy Ofer Stadium: i ragazzi di Allegri occupano attualmente la terza posizione a quota 3 punti, a -4 dalla coppia franco-portoghese in testa che si sfiderà al Parco dei Principi.