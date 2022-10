Napoli al lavoro sui calci piazzati alla vigilia dell'Ajax

Vigilia di quarta giornata di Champions League per il Napoli, che dopo la storica goleada della Cruijff Arena cercherà, nella gara di mercoledì 12 ottobre alle 18.45, di conquistare altri tre punti contro l’ Ajax per strappare il biglietto per gli ottavi di finale con due turni d’anticipo.

Napoli-Ajax: Ostigard verso il debutto in Champions, riecco Osihmen

Come riporta il sito ufficiale del Napoli la squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. L’allenamento è proseguito con una seduta tattica e poi con una partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati. Contro l’Ajax sembra certo il debutto assoluto in Champions League per Leo Ostigard, che dovrebbe affiancare Kim al centro della difesa sostituendo proprio Rrahmani, che sarà l’unico indisponibile insieme a Diego Demme, fuori dalla lista Champions. Previsto anche il rientro tra i convocati di Victor Osimhen, che tuttavia non dovrebbe partire dall’inizio, con probabile nuovo ballottaggio tra Raspadori e Simeone al centro dell’attacco, così come Lozano e Politano si contendono l’altro posto nel tridente che sarà completato dall’intoccabile Kvaratskhelia.