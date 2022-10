Clamorosa decisione del Barcellona: il divieto che fa infuriare i tifosi dell'Inter

Il divieto sugli spalti

Oltre alle informazioni convenzionali, con le modalità e l’orario dell’accesso allo stadio, non è piaciuta un’imposizione nei riguardi dei sostenitori ospiti: i tifosi dell’Inter - infatti - non potranno indossare indumenti con i colori della propria squadra al di fuori del settore riservato alla tifoseria ospite. I tanti sostenitori - presenti a Barcellona per seguire l'Inter di Inzaghi - che avranno modo di assistere alla partita in un qualsiasi altro settore dello stadio, dovranno rispettare il divieto di indossare sciarpe e magliette i colori nerazzurri.