Artur Dias arbitrato dal Var col telecomando

Q uarta giornata della fase a gironi di Champions League. Le partite valgono ora punti pesanti per il cammino europeo delle squadre, il che significa più presssione sugli arbitri. Focus sulla partita Copenaghen-Manchester City, di fatto arbitrata dal VAR Tiago Mertins e non dall’arbitro Artur Dias. Ben tre episodi - di cui almeno due valutabili dal campo - rivisti dal VAR, che ha portato il direttore di gara a cambiare decisione. 1) minuto 13, gol annullato di Rodri per il Manchester City per un tocco di mano di Mahrez nell’azione. Da quest’anno, il tocco casuale (non punibile) di un compagno non porta all’annullamento automatico della rete, in questi caso però l’intervento di Mahrez deve essere considerato punibile, giusta quindi l’OFR. 2) al minuto 23, Artur Dias sorvola su un tocco di mano del difensore del Copenaghen, Boilesen. Fallo di mano sanzionabile, il criterio geometrico è oggettivo. Se la mano, anche in posizione naturale, è al di sopra delle spalle, è sempre punibile. Nuova OFR per l’arbitro, che cambia la sua decisione e concede il penalty. 3) minuto 30: Artur Dias non giudica punibile una trattenuta fuori dall’area di rigore di Sergio Gomez, in una chiara occasione da gol per il Copenaghen. Anche si fosse verificata in area di rigore, sarebbe stata comunque da valutare come espulsione, perché Gomez non prova a giocare la palla in maniera genuina, con i piedi, ma trattiene l’avversario in maniera antisportiva con le mani. Quindi rosso in ogni caso. Ed infatti, VAR e solo così Artur Dias espelle Gomez.

