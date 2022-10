Champions, girone Napoli: a Klopp manca mezzo Liverpool con i Rangers

LONDRA - Le cose in Premier vanno male (dopo la sconfitta con l'Arsenal, i Reds sono al decimo posto, a 14 punti dalla vetta) e allora il Liverpool cerca di consolarsi in Champions. Dove ad attenderli per ò vi sono i Rangers (avversari storici anche per motivi ideologici) e il calderone di Ibrox che Klopp dovr à affrontare senza giocatori importanti come Luis Diaz, Trent Alexander-Arnold e Joel Matip. « Comunque lotteremo e mostreremo il nostro valore, quello che è successo non cambia il nostro presente - afferma Klopp - Abbiamo una grande rosa proprio per questo. Anche se, non lo nego, abb iamo perso contro l'Arsenal e abbiamo perso tre giocatori mentre doveva succedere l'opposto: dovevamo vincere e non subire infortuni ». In effetti vi è una formazione e forse un modulo da inventare. Il 4-2-3-1 aveva dato i suoi frutti ma questa sera le indicazioni sembrerebbero essere per un ritorno al 4-3-3 .

Probabile che al posto d i Alexander-Arnold entri un difensore puro come Gomez (l'alternativa sarebbe “ nonno ” Milner opp ure il giovane Ramsey), mentre per sostituire Diaz si giocan o il posto Nunez e Jota. « Ho provato un modulo diverso, forse lo prover ò di nuovo - afferma Klopp - Non sono d'accordo che siamo diventati prevedibili e quindi dobbiamo cambiare. Gli avversari sapevano gi à in passato come avremmo giocato... in quel senso forse eravamo prevedibili. La differenza è che adesso non siamo ai livelli di allora » . I Rangers invece si giocano tutto consapevoli del fatto che all'andata hanno retto per lunghi tratti e sono stati sconfitti da due palle inattive. « Lo stadio di Ibrox e il nostro pubblico pu ò fare la differenza? - si chiede Van Bronckhorst - Credo di s ì . Per ò sta a noi meritarci l'apporto del nostro pubblico con una grande prestazione ».