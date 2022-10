Diretta Napoli-Ajax ore 18:45: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

NAPOLI - "Non possiamo fare calcoli: dobbiamo intepretare la partita come se fosse una finale, senza pensare alla classifica". Nonostante il clamoroso 6-1 all'andata alla Cruijff Arena, Spalletti presenta così la sfida contro l'Ajax al Maradona, valida per la quarta giornata del gruppo A di Champions League. Il Napoli viaggia sulle ali dell'entusiasmo, a caccia della quarta vittoria consecutiva in Europa dopo gli show contro Liverpool, Rangers e appunto gli olandesi. Per gli azzurri basterà un solo punto per la qualificazione anticipata agli ottavi di finale a due giornate dalla fine della fase a gruppi. Più difficile la situazione dei lancieri, che con solo 3 punti hanno bisogno di una vittoria per sperare almeno nel secondo posto. Un Napoli dunque in grandissima forma, reduce da ben otto vittorie consecutive tra campionato ed Europa e che avrà anche il sostegno dei suoi tifosi per questa sfida.