Champions, De Laurentiis festeggia gli ottavi: "Mamma mia! Grazie Napoli"

De Laurentiis: "Mamma mia che emozioni!"

"Mamma mia che emozioni! Grazie Napoli!! #ADL", è il post che il presidente degli azzurri ha pubblicato sul suo profilo Twitter. Grazie al successo per 4-2 contro l'Ajax,il Napoli ha raggiunto gli ottavi con due gare di anticipo per la prima volta nella sua storia, confermando di avere attualmente l'attacco più letale dell'intero panorama europeo: 17 gol non li aveva segnati nessun club italiano finora in una singola fase a gironi della competizione, e mancano ancora due giornate. A segno contro i Lancieri Lozano, Raspadori (già quattro gol per lui in Europa), Kvaratskhelia e Osimhen.