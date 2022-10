Napoli, l'arbitro litiga coi rigori e i... rigorini

Napoli-Ajax 4-2

Zwayer: voto 6

Non deve essere stata una vigilia serena quella di Zwayer, con i fantasmi della follia fatta dal suo connazionale Siebert in Milan-Chelsea. Follia che, un po’, deve averlo contagiato. Con l’aggravante di avere lo stesso VOR della sfida di San Siro, solo invertito (Osmers al VAR e Fritz come AVAR).