Simeone, nervi a fior di pelle: così ha trattato un suo delegato

MADRID - Diego Simeone ha vissuto la delicata sfida di Champions League tra l'Atletico Madrid e il Bruges (terminata con il risultato di zero a zero) con la consueta intensità. Il tecnico argentino ha accompagnato la squadra da bordo campo, aizzando il pubblico e cercando di spronare i suoi giocatori. Ma l'adrenalina gli ha giocato un brutto scherzo. Durante la sfida infatti il Cholo ha esagerato con Pedro Pablo Matesanz, uno dei suoi collaboratori, spingendolo in modo fin troppo plateale.