Napoli-Ajax, accoltellati due tifosi olandesi

NAPOLI - Tre tifosi dell'Ajax feriti: questo il bilancio di due aggressioni subite dai sostenitori olandesi al termine della sfida di Champions League tra Napoli e Ajax, disputata ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona. Un gruppo di tifosi dell'Ajax è stato accerchiato con mazze e catene in via Agostino Depretis, davanti ad un bar, da alcuni ragazzi a bordo di uno scooter. Ad avere la peggio un 33enne olandese medicato sul posto dal personale del 118 per una lieve ferita alla nuca. L'uomo non è stato ricoverato. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Napoli Centro.