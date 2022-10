Rudiger, l'infortunio choc e le urla negli spogliatoi: il VIDEO è terrificante

Immagini a dir poco terrificanti, quelle mostrano l'infortunio subito da Antonio Rudiger , uscito dal campo durante la sfida contro lo Shakhtar dopo aver segnato la rete del pareggio. Nel gesto di incornare in rete , il difensore del Real Madrid si era scontrato con il portiere ucraino Trubin , procurandosi una profonda ferita sulla fronte che lo aveva trasformato in una maschera di sangue. Quello che gli spettatori non hanno visto però è quello che è successo negli spogliatoi: sangue, urla, immagini terrificanti degne di un film di Quentin Tarantino .

Real Madrid, i medici cuciono Rudiger negli spogliatoi: immagini da brividi

L'ex Roma è stato medicato già negli spogliatoi della Pepsi Arena di Varsavia: è stato lo stesso Real Madrid a pubblicare sui social il video dell'intervento dei medici del club. Le immagini mostrano anche la preoccupazione e il terrore dei compagni di squadra, da Alaba a Kroos, nonché il dolore patito dallo stesso Rudiger, come si può vedere (e ascoltare) nel video. Per fortuna, come ha fatto sapere Ancelotti in conferenza stampa, il difensore dei Blancos ora sta meglio, ma quei momenti di paura resteranno impressi nella mente di tutti i tifosi.