Diretta Dinamo Zagabria-Milan ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ZAGABRIA (Croazia) - Il Milan vola a Zagabria per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri campioni d'Italia sfidano, nel gruppo E, la Dinamo Zagabria nell'infernale catino dello stadio 'Maksimir' in una trasferta che si preannuncia tutt'altro che agevole. I ragazzi di Pioli hanno un appuntamento importante con la storia perché una eventuale qualificazione agli ottavi di finale passa dal match in terra croata: Milan e Dinamo sono infatti appaiate a quota 4 punti e un successo rossonero metterebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno ma nelle partite casalinghe i croati sono quasi imbattibili. La Dinamo Zagabria non perde infatti nello stadio di casa dal dicembre del 2021 contro il Manchester City, sono nove mesi che non registrano sconfitte e vogliono proseguire con questo importante ruolino di marcia.