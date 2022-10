Dinamo Zagabria-Milan diretta: il Chelsea vince, ai rossoneri bastano quattro punti per gli ottavi

Pochi minuti prima di scendere in campo per i giocatori del Milan arriva la notizia più attesa. Il Chelsea ha battuto per 2-1 il Salisburgo (gol di Kovacic e Havertz per gli inglesi e di Adamu per il club della Red Bull), facendo un gran favore ai rossoneri. Grazie a questo risultato i Blues sono già qualificati agli ottavi, ma soprattutto al Milan basteranno quattro punti per passare il turno : la squadra di Pioli sarebbe infatti certa di accedere alla fase ad eliminazione diretta anche in caso di pareggio a Zagabria se poi batterà il Salisburgo, mentre un successo in Croazia permetterebbe ai campioni d’Italia di giocare per due risultati su tre a San Siro contro gli austriaci.

20:40

Dinamo Zagabria-Milan, precedenti favorevoli ai rossoneri

I precedenti sorridono al Milan. La Dinamo Zagabria è infatti la squadra che i rossoneri hanno affrontato più volte in competizioni europee, qualificazioni comprese, trovando sempre la vittoria: cinque successi in cinque confronti. Il Milan ha vinto entrambe le trasferte europee contro la Dinamo: 3-1 in Coppa delle Coppe nel settembre 1973 e 3-0 nei preliminari di Champions League nell'agosto 2000.

20:25

La Dinamo Zagabria e le vecchie conoscenze della Serie A

Nella Dinamo Zagabria non mancano le vecchie conoscenze del calcio italiano. In difesa c’è il macedone Stefan Ristovski, in campo nel playoff costato agli Azzurri il Mondiale in Qatar e in Italia tra il 2011 e il 2015 con Crotone, Frosinone, Parma, Bari e Latina. In attacco Bruno Petkovic, che ha svolto la prima parte della propria carriera in Italia tra il 2013 e il 2018, giocando anche in Serie A con Catania, Bologna e Verona. "Titolato" anche il tecnico, Ante Cacic, che è stato commissario tecnico della Croazia ad Euro 2016.

20:10

Milan in piena emergenza: panchina corta per Pioli

È un Milan in piena emergenza quello che si presenta al Maksimir. Tra squalificati (Tomori), infortunati (Maignan, Calabria, Dest, Florenzi e Saelemaekers) ed elementi fuori lista (Adli, Bakayoko, Thiaw e Vranckx) Pioli ha gli uomini contati e presenta una panchina cortissima, infarcita di giovani. L'ultimo forfeit è dell'influenzato Antonio Mirante, il vice Tatarusanu sarà il figlio d'arte Lapo Nava. A disposizione anche Jungdal, Ballo-Touré, Brahim Diaz, Origi, Messias, Krunic e Coubis. Ballo-Touré e Krunic sono gli unici diffidati della serata in casa Milan: un giallo farebbe loro saltare la partita contro il Salisburgo.

19:55

Dinamo Zagabria-Milan, le formazioni ufficiali

Nessuna sorpresa nella formazione del Milan. Pioli recupera Brahim Diaz dopo l'infortunio subito contro il Monza, ma solo per la panchina. Nuova chance sulla trequarti per De Ketelaere, sulla destra c'è Rebic.

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharrami, Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic; Orsic, Petkovic. All.: A. Cacic

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: S. Pioli.





19:50

Milan in campo a Zagabria... dopo aver tifato Chelsea

Prima di scendere in campo al Maksimir il Milan sarà già a conoscenza del risultato della partita tra Chelsea e Salisburgo, il cui esito sarà in ogni caso detrminante in vista dell'ultima giornata: in caso di ko degli austriaci contro i Blues, infatti, la vincente di Dinamo-Milan volerebbe al secondo posto, mentre un pareggio trasformerebbe in un vero e proprio thrilling gli ultimi 90 del girone, in programma mercoledì 2 novembre alle ore 21.

19:35

Champions League, Milan al bivio: battere la Dinamo Zagabria per restare padrone del proprio destino

Principale antagonista in campionato del lanciatissimo Napoli, il Milan si appresta a vivere a Zagabria la notte della verità per il Gruppo A della Champions League. Dopo le due sconfitte contro il Chelsea i rossoneri devono vincere sul campo della Dinamo per mettere pressione sul Salisburgo, attuale sorprendente seconda forza del raggruppamento.

Stadio Maksimir - Zagabria