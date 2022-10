Del Piero, che bordate alla Juve dopo il Benfica: "Partita pessima"

La Juve saluta la Champions e s'aggrappa ai giovani

Mai prima d’ora la Vecchia Signora aveva raccolto così pochi punti (tre), così tante sconfitte (quattro) e così tanti gol al passivo (11) nelle prime cinque giornate del girone, così il 4-3 del Da Luz di Lisbona contro il Benfica non fa altro che chiudere un mese e mezzo nerissimo, con il tracollo di Haifa in casa del Maccabi come punto più basso. Vana anche la reazione finale della squadra di Allegri, trascinata dalla vitalità dei giovani Soulé e Iling-Junior, ma il miracolo non c’è stato. Secondo Alex Del Piero, inviato a Lisbona per Sky Sport, l’unica luce della serata portoghese della Juve arriva proprio dai giovani: "I venti minuti finali danno un pizzico di speranza per il futuro perché si è visto orgoglio, lotta e gol e tante belle cose".

Del Piero stronca la Juve: "Partita pessima"

Il giudizio complessivo su quella che era stata annunciata come la notte della verità resta perà profondamente negativo. L'ex capitano bianconero usa parole dure: "La partita della Juve è stata pessima, nel primo tempo il Benfica ha dominato, come per gran parte del secondo. E' vero che la Juve avrebbe potuto pareggiare, ma il Benfica avrebbe potuto fare il quinto in diverse occasioni. È difficile spiegare una partita del genere perché per larghi tratti la squadra non ha saputo controbattere agli avversari. Poi, si sa, la Juve non è mai morta fino alla fine, ma a questi livelli venti minuti non bastano".