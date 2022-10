AllegriOut, tifosi della Juve in rivolta sui social dopo il ko in Champions

Frustrazione, rabbia e un capro espiatorio che sembra essere stato individuato in Massimiliano Allegri . Dopo il ko sul campo del Benfica, costato alla Juve l'eliminazione dalla Champions League con una giornata di anticipo nel Gruppo H , per il tecnico scatta infatti il 'processo' sui social , dove va in scena la rivolta dei tifosi bianconeri.

La rabbia dei tifosi

GIà prima del triplice fischio che al Da Luz ha sancito il definitivo 4-3 in favore dei portoghesi, su Twitter è schizzato in tendenza l'hashtag #AllegriOut. Tantissimi i messaggi di tifosi juventini delusi e critici nei confronti dell'allenatore livornese: "Entrati Miretti, Illing e Soule per risparmiare i 'titolari': 2 gol in 5 minuti. Frutto del caso, incompetente" scrive un sostenitore bianconero, mentre qualcuno aggiunge: "Mai proposto un minimo di gioco o tattica. Inventato tutte le scuse possibili e trovato tutti gli alibi immaginabili. Staff tecnico da prima categoria". A deludere soprattutto la differenza vista tra le due squadre in campo: "Il Benfica sa giocare a calcio, noi no" è uno dei commenti, ribadito da chi parla di "lezione di calcio e pressing da Schmidt all'anti-calcio Allegri".