Clamoroso il gol mancato da Danylo Sikan nella sfida tra Celtic e Shakhtar Donetsk, terminata 1-1. L'attaccante classe 2001, per un eccesso di sicurezza, ha fallito al 70' la più facile delle occasioni, a pochi metri dalla porta vuota, sprecando l'assist di Mudryk. L'errore potrebbe essere determinante per il destino dello Shakhtar, che ora rischia di essere eliminato già nella fase a gironi. Nel video l'incredibile errore destinato a entrare a far parte della storia della Champions League.