Napoli-Rangers 2-0 diretta: doppietta per Simeone!

Il Rangers si affaccia per la prima volta in area avversaria, ma Kim chiude benissimo ed evita anche il calcio d'angolo: applausi da parte di Spalletti e di tutto il Maradona

21:23

22' - Il Napoli sfiora il tris: traversa di Ndombele

Palla ancora a Di Lorenzo, lascia a Ndombele che fa partire il tiro dalla distanza che colpisce in pieno la traversa. Gli azzurri sfiorano il terzo gol, Rangers in totale confusione.

21:21

20' - Napoli in totale dominio

Trascorsi venti minuti di gioco al Maradona: il Napoli è già avanti di due gol e totalmente padrone del campo.

21:16

16' - Simeone scatenato: è doppietta!

Napoli già in totale controllo della partita, con il raddoppio che arriva dopo neanche 5 minuti e firmato ancora da Simeone. Stavolta il cross è di Mario Rui, con l'attaccante argentino che fa 2-0 di testa.

21:12

11' - Il Napoli sblocca la partita! Segna Simeone

Servono solo 10 minuti per il primo gol del Napoli: la firma è di Simeone, che riceve un gran pallone da Di Lorenzo, controlla e con un destro ad incrociare batte il portiere avversario. Azzurri subito in vantaggio.

21:07

5' - Primo affondo del Napoli, Simeone di testa alto

Subito Napoli in avvio di partita. La prima occasione arriva al quinto minuto, con Ndombele che si inserisce e passa sulla fascia. Cross fortissimo per Simeone che prova a girare di testa ma manda alto.

21:00

Inizia la partita

Fischio d'inizio da parte dell'arbitro: inizia la sfida tra Napoli e Rangers valida per la quinta giornata del girone A di Champions League.

20:58

L'incredibile urlo "The Champions" del Maradona

Ne aveva parlato anche Spalletti in conferenza stampa e i tifosi al Maradona non hanno deluso le aspettative: c'è stato l'incredibile ed emozionante urlo "The Champions" al termine dell'inno della competizione che ha fatto tremare lo stadio.

20:50

Tutto pronto al Maradona

Mancano solo 10 minuti al fischio d'inizio da parte dell'arbitro turco Halil Umut Meler. Il Napoli vuole far sognare ancora i suoi tifosi, che si sono fatti sentire durante tutto il riscaldamento.

20:25

Giuntoli: "Kvaratskhelia è incedibile"

Ai microfoni di Mediaset è intervenuto il ds Cristiano Giuntoli: "Ronaldo? Stiamo pensando al lavoro quotidiano e non al mercato. Tutti i ragazzi stanno bene, sono contenti e sono coinvolti. Non c’è nulla che abbiamo da riparare ad oggi e non abbiamo ragione di guardare al mercato. Kvaratskhelia? Sta facendo molto bene. Noi lo consideriamo incedibile. De Laurentiis è molto contento, ma come tutti noi resta con i piedi per terra e si gode il momento”.

20:15

40mila tifosi per il Napoli, nessun tifoso del Rangers allo stadio

Presenti 40mila tifosi del Napoli al Maradona, colorato solo di azzurro: non sono infatti presenti tifosi scozzesi, come all'andata furono vietati tifosi del Napoli all'Ibrox Stadium per questioni di ordine pubblico. Tutto pronto per l'urlo "The Champions", di cui ha parlato anche Spalletti in conferenza stampa: "L'urlo del 'Maradona' sulla canzone della Champions è un copyright tutto dei tifosi del Napoli: rappresenta l'eruzione del Vesuvio al loro amore per la squadra".

20:05

Kvara e Osimhen partono dalla panchina, debutto per Ostigard

Tocca al tridente formato da Politano, Simeone e Raspadori. Partono dunque dalla panchina Kvaratskhelia e Osimhen, autore di tre gol in tre partite da quando è tornato dall'infortunio. Altra sorpresa la presenza di Ostigard: per il difensore norvegese, che affianca Kim, è il debutto nella competizione. C'è infine la presenza in panchina di Anguissa, che ha recuperato dall'infortunio.

20:00

Il Rangers può sperare solo nell'Europa League

Percorso totalmente inverso rispetto al Napoli per il Rangers, con quattro sconfitte su quattro. Gli scozzesi, ancora a zero punti, sono matematicamente fuori dalla corsa agli ottavi ma possono ancora sperare nel terzo posto (che vale la qualificazione in Europa League), occupato dall'Ajax con 3 punti. "È la squadra peggiore da affrontareper uscire da questo momento? - le parole del tecnico Giovanni Van Bronckhorst - Naturalmente sì, hanno vinto11 gare di filama questo lo sappiamo, dobbiamo dare il meglio.Non dobbiamo avere paura".

19:50

Il Napoli è primo nel girone se...

Con la qualificazione già in tasca, il Napoli di Spalletti gioca per blindare il primo posto nel girone A. Ad insidiare gli azzurri c'è il Liverpool di Klopp. Ecco tutte le combinazioni con cui il Napoli può chiudere matematicamente in testa al gruppo (LEGGI TUTTO)

19:44

Napoli-Rangers, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. Allenatore: Spalletti.

RANGERS (4-4-1-1): McGregor; Tavernier, King, Davies, Yilmaz; Wright, Lundstram, Sands, Kent; Tillman; Morelos. Allenatore: Van Bronckhorst.

19:40

Champions League, Napoli: qualificazione già blindata, assalto al primo posto

Il Napoli ospita al Maradona i Rangers per la quinta giornata del girone A di Champions League. Percorso incredibile fin qui: quattro vittorie su quattro, con diciassette gol fatti e quattro subiti. Gli azzurri di Spalletti, già qualificati per gli ottavi di finale, giocano ora per assicurarsi il primo posto nel gruppo, con la possibilità di avere un sorteggio migliore per il prossimo turno. Il Napoli si trova attualmente a 12 punti, inseguito dal Liverpool con 9.

Stadio Diego Armando Maradona - Napoli