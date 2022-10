Champions, Napoli primo nel girone se… Cosa serve a Spalletti

Con la qualificazione già in tasca, il Napoli oggi al Maradona affronta i Rangers di Glasgow con un altro obiettivo: blindare il primo posto nel girone, rendendo vano l'inseguimento del Liverpool, a cui stasera è sufficiente un punto con l'Ajax per essere agli ottavi di finale. Ma gli inglesi, facendo conto sugli scozzesi, cercheranno il successo proprio per inseguire il primo posto. Vediamo quali sono le combinazioni che permetterebbero alla squadra di Luciano Spalletti di essere matematicamente al comando dopo stasera, con un turno ancora da giocare, proprio in casa degli uomini di Jurgen Klopp.