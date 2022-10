Joao Felix nella bufera: fuma e si diverte a un party dopo l'eliminazione dell'Atletico Madrid. Tifosi inferociti

MADRID (SPAGNA) - Prima gli applausi alla squadra di Diego Simeone nonostante il 2-2 del Cívitas Metropolitano contro l'Eintracht , costato all' Atletico Madrid l'eliminazione dalla Champions League con un turno di anticipo nella fase a gironi. Poi la rabbia per quella che hanno considerato una mancanza di rispetto .

Tequila e bowling

Nel mirino dei tifosi 'colchoneros' è finito Joao Felix, 22enne attaccante che non sta vivendo i suoi giorni migliori nella capitale spagnola. Gettato nella mischia dal 'Cholo' solo nel finale del match contro i tedeschi, dopo la partita il portoghese ha festeggiato il compleanno della sua fidanzata Margarida Corceiro. Una notte di baldoria insieme agli amici per la coppia con shot di tequila, champagne, musica e persino una partita a bowling dopo la cena in un noto ristorante della capitale spagnola. Alcuni video della serata, in cui Joao Felix secondo la stampa spagnola "è apparso totalmente spensierato, fumando e divertendosi", sono stati poi postati sui social dagli amici della coppia scatenando la rabbia dei tifosi dell'Atletico.