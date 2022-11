Champions League, Atletico Madrid ko con il Porto: Simeone fuori dall'Europa

L' Atletico Madrid viene clamorosamente eliminato dall'Europa. Dopo il 2-1 subito in casa del Porto nell'ultima giornata della fase a gironi, gli uomini di Simeone chiudono all'ultimo posto nel gruppo B, alle spalle degli uomini di Sergio Conceiçao, del Bruges e del Bayer Leverkusen. Gli spagnoli dicono così addio alla Champions, e non potranno neanche disputare i play off contro le seconde classificate nei gironi di Europa League, chiudendo la loro avventura in Europa.

Champions League, le classifiche dei gironi

Conceiçao manda Simeone ko

Ventidue anni fa festeggiavano insieme il secondo scudetto nella storia della Lazio: Sergio Conceiçao e Diego Simeone erano due dei tasselli del centrocampo di Sven Goran Eriksson, che chiusero la stagione 99-00 con la vittoria del titolo italiano. Oggi, da tecnico del Porto, Conceiçao ha giocato un brutto scherzo al suo vecchio compagno di reparto, eliminandolo dall'Europa. Il Porto ha battuto l'Atletico Madrid 2-1 nell'ultima giornata della fase a gironi del gruppo B, conquistando il primo posto. Taremi sblocca il risultato al quinto minuto, mentre Eustaquio raddoppia al 25'. Nella ripresa l'Atletico spinge e concede spazi al contropiede del Porto, che fallisce la terza rete con Evanilson. Al 25' gol annullato a Griezmann per un fallo precedente al tiro dell'attaccante francese, commesso da De Paul. Nel finale Oblak tiene in partita l'Atletico con una serie di interventi prodigiosi, mentre Griezmann impensierisce Diogo Costa. In pieno recupero l'autorete di Marcano riaccende le speranze dell'Atletico. Ma è un fuoco di paglia. Il dischio finale di Orstao regala a Conceiçao il primo posto e a Simeone l'eliminazione.

Porto-Atletico Madrid, tabellino e statistiche

Il Bruges fermato dal Bayer

Termina a reti inviolate la sfida tra Bayer Leverkusen e Bruges. Un risultato che porta i belgi a chiudere il girone B al secondo posto e i tedeschi ai play off di Europa League. Primo tempo equilibrato: la prima palla gol è per i padroni di casa, che al 33' sfiorano il vantaggio con Diaby, che da due passi si laacia respingere la conclusione da Mignolet. Ad inizio ripresa doppia chance per il Bruges: Tuchanan scheggia la traversa con una conclusione ravvicinata, mentre Sobol (da buona posizione) spreca, calciando sopra la traversa. I padroni di casa rispondono e al decimo Schick colpisce la traversa con un perentorio stacco di testa. Nel finale poche emozioni: il match si chiude sullo 0-0.

Bayer Leverkusen-Bruges, tabellino e statistiche