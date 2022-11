Il Var toglie il gol a Ostigard contro il Liverpool: il gesto del difensore del Napoli diventa virale 

Una gioia durata una manciata di minuti, forse meno. Tanto è servito all’arbitro tedesco Stieler per annullare (con l’aiuto decisivo del Var) il gol di testa di Ostigard per il vantaggio del Napoli ad Anfield contro il Liverpool. Una rete che avrebbe permesso alla squadra di Spalletti di sbloccare il risultato e andare sull’1-0 blindando definitivamente il passaggio del turno in Champions da prima assoluta nel girone.

Ostigard in preghiera durante l'analisi del Var sul fuorigioco

Una scenetta curiosa è andata in scena negli interminabili minuti di valutazione del Var sulla posizione del difensore al momento del colpo vincente: lo stesso Ostigard è stato immortalato con le mani giunte, come in preghiera, nella speranza di vedere convalidato il suo gol ad Anfield. Un sogno venuto meno poco dopo con la “crudele” decisione dell’arbitro Stieler e della tecnologia che hanno tolto al difensore ex Genoa una soddisfazione enorme.