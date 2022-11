Champions League, la classifica finale del girone del Napoli

La sconfitta del Napoli a Liverpool (2-0 con gol di Salah e Darwin Nunez) non cambia la classifica finale del gruppo A. Gli azzurri chiudono al primo posto con 15 punti, frutto di cinque vittorie e una sconfitta. Stesso punteggio per gli uomini di Klopp, che si piazzano secondi in virtù di una peggiore differenza reti negli scontri diretti. L'Ajax chiude terza con sei punti. Gli olandesi saranno impegnati nei play off contro una delle seconde classificate nei gironi di Europa League. I Rangers terminano la loro avventura in Champions con zero punti in classifica.